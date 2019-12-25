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"Зенит" заключил контракт с вратарем Станиславом Крицюком
Сегодня, 14:44
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"Зенит" заключил контракт с вратарем Станиславом Крицюком

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Контракт подписан по схеме "1+1".

ФК "Зенит" официально заключил контракт с вратарем Станиславом Крицюком. Об этом 2-го сентября сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Голкипер рассказал, что после одной из тренировок ему позвонил тренер "Зенита" Сергей Семак и предложил выступать за петербургский клуб. Он ответил положительно. В новом клубе Крицюк будет выступать под первым номером.

Наверное, просто позиция вратаря для меня ассоциируется с первым номером. Это значит, быть всегда первым. Плюс, я родился первого числа. Мне нравится эта цифра.

Станислав Крицюк, новый вратарь "Зенита".

Футболист родился 1 декабря 1990-го года в Тольятти. Выступал за клуб своего родного города, португальские клубы и "Краснодар". В 2016-м году провел два матча за национальную сборную. 

Ранее в "Зенит" перешел бразильский полузащитник Клаудиньо. 

Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Теги: вратарь, зенит, крицюк
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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