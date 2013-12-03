В Кремле отреагировали на угрозы США в случае смерти Навального

Дмитрий Песков считает, что США не должно волновать здоровье российских осужденных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не восприняли угрозы помощника президента США о возможных последствиях в случае смерти Алексея Навального.

Мы никак не воспринимаем подобные заявления, которые делают представители других государств. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

По мнению Пескова, тема состояния здоровья российских осужденных никак не должна волновать страны Запада.

Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что для России будут последствия в случае смерти Алексея Навального в колонии.

Ранее мы сообщали, что Алексея Навального переведут из колонии в стационар для осужденных.

Фото: Instagram/ navalny