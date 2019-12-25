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Из квартиры на Пулковской вынесли украшения и часы стоимостью 2 млн рублей
Сегодня, 8:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Из квартиры на Пулковской вынесли украшения и часы стоимостью 2 млн рублей

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Неизвестный проник в квартиру путём подбора ключа.

Из квартиры по Пулковской улице неизвестные вынесли ювелирные изделия стоимостью 2 миллиона рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

Пострадавшая рассказала, что 27 ноября в период с 16:30 до 19:40 неизвестный проник в квартиру путём подбора ключа. Из квартиры пропали золотые и серебряные ювелирные изделия: браслеты, серьги и кольца; двое часов марки Michael Kors и двое часов марки Jacques. Сумма ущерба составила 2 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе в Петербурге задержали подозреваемого в краже 47 тонн дизельного топлива.

Фото: pexels

Теги: кража, пулковская улица, ювелирные изделия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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