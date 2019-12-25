Из частного дома в Ленобласти украли ювелирные украшения стоимостью миллион рублей

Дом средствами охранной сигнализации не оборудован, видеонаблюдение отсутствует.

Из частного дома в Тельмановском поселении Тосненского района Ленобласти украли ювелирные украшения стоимостью миллион рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

В период с 08:40 до 23:00 28 декабря неизвестный преступник путем повреждения стеклопакета проник в дом, откуда совершил хищение ювелирных украшений. Сумма материального ущерба составила 1 000 000 рублей.

Дом средствами охранной сигнализации не оборудован, видеонаблюдение отсутствует. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге пенсионерке не вернули ювелирные украшения после выписки из больницы.

Фото: pexels