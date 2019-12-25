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Из частного дома в Ленобласти украли ювелирные украшения стоимостью миллион рублей
Сегодня, 9:26
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Из частного дома в Ленобласти украли ювелирные украшения стоимостью миллион рублей

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Дом средствами охранной сигнализации не оборудован, видеонаблюдение отсутствует.

Из частного дома в Тельмановском поселении Тосненского района Ленобласти украли ювелирные украшения стоимостью миллион рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

В период с 08:40 до 23:00 28 декабря неизвестный преступник путем повреждения стеклопакета проник в дом, откуда совершил хищение ювелирных украшений. Сумма материального ущерба составила 1 000 000 рублей.

Дом средствами охранной сигнализации не оборудован, видеонаблюдение отсутствует. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге пенсионерке не вернули ювелирные украшения после выписки из больницы.

Фото: pexels

Теги: кража, ювелирные украшения
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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