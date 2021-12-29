В Петербурге задержаны подозреваемые в краже смартфона и пяти тысяч рублей у семиклассника

Материальный ущерб составил 90 000 рублей.

Задержаны подозреваемые, которые украли у школьника смартфон и пять тысяч рублей у Смоленского кладбища. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию на прошлой неделе обратилась мама семиклассника. Она сообщила, что вечером 19 января у Смоленского кладбища неизвестные обманным путем забрали у ее сына мобильный телефон Samsung Galaxy Z Flip3, а также денежные средства в размере 5000 рублей. Материальный ущерб составил 90 000 рублей.

В воскресенье, 23 января, по подозрению в совершении преступления задержаны 28-летний А. и 17-летняя А.

Ранее оперативники вычислили подозреваемых в краже сумки на вокзале.

Фото: Piter.tv