В Петербурге задержаны подозреваемые в краже смартфона и пяти тысяч рублей у семиклассника

Задержаны подозреваемые, которые украли у школьника смартфон и пять тысяч рублей у Смоленского кладбища. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию на прошлой неделе обратилась мама семиклассника. Она сообщила, что вечером 19 января у Смоленского кладбища неизвестные обманным путем забрали у ее сына мобильный телефон Samsung Galaxy Z Flip3, а также денежные средства в размере 5000 рублей. Материальный ущерб составил 90 000 рублей.
В воскресенье, 23 января, по подозрению в совершении преступления задержаны 28-летний А. и 17-летняя А.
Ранее оперативники вычислили подозреваемых в краже сумки на вокзале.
Фото: Piter.tv
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