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В Петербурге задержаны подозреваемые в краже смартфона и пяти тысяч рублей у семиклассника
Сегодня, 10:16
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге задержаны подозреваемые в краже смартфона и пяти тысяч рублей у семиклассника

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Материальный ущерб составил 90 000 рублей.

Задержаны подозреваемые, которые украли у школьника смартфон и пять тысяч рублей у Смоленского кладбища. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию на прошлой неделе обратилась мама семиклассника. Она сообщила, что вечером 19 января у Смоленского кладбища неизвестные обманным путем забрали у ее сына мобильный телефон Samsung Galaxy Z Flip3, а также денежные средства в размере 5000 рублей. Материальный ущерб составил 90 000 рублей.

В воскресенье, 23 января,  по подозрению в совершении преступления задержаны 28-летний А. и 17-летняя А.

Ранее оперативники вычислили подозреваемых в краже сумки на вокзале.

Фото: Piter.tv

Теги: кража, смартфон
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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