Из двух гипермаркетов петербуржцы попытались вынести бытовую технику и велосипед

Общая сумма ущерба составляет 33 тысячи рублей.

В двух гипермаркетах в Красногвардейском районе Петербурга задержаны подозреваемые в краже дорогостоящих продуктов. Об этом сообщила пресс-служба УВО.

Сотрудники Росгвардии 26 и 27 июля задержали двух правонарушителей, которые похитили из гипермаркетов бытовую технику и велосипед.

В гипермаркете на Хасанской 26 июля покупатель сложил в тележку бытовую технику (телевизор, микроволновую печь и мясорубку) общей стоимостью 20000 рублей, а затем без оплаты вывез эти товары через вход в торговый зал магазина. Сотрудники Росгвардии передали задержанного сотрудникам полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело.

На следующий день в 11:08 из гипермаркета на Индустриальном проспекте мужчина похитил велосипед и попытался уехать на нем, не заплатив при этом 13000 рублей. Мужчина был передан сотрудникам полиции.

На прошлой неделе из офиса на Витебском проспекте украли 5 млн рублей.

Фото: pexels