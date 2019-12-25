Из общежития на улице Севастьянова хулиган вынес смартфон жильца

Опергруппа задержала 20-летнего воришку.

Правоохранители задержали подозреваемого в краже мобильного телефона накануне, 4 июля, в общежитии на Севастьянова, 12. Злоумышленник проник в комнату петербуржца через окно и отобрал у него смартфон. Хулиган угрожал пострадавшему. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Житель Московского района обратился к стражам порядка. Он написал заявление в полицию. Материальный ущерб составил 7 тыс. рублей. Через несколько часов опергруппой уголовного розыска в квартире дома 6 по Яковлевскому переулку по подозрению в совершении этого преступления был задержан 20-летний местный житель.

Следователи завели уголовное дело по статье "Грабеж". Подробности уточняются. Расследование продолжается.

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