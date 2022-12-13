На Ладожском вокзале у несовершеннолетних спортсменов украли два смартфона

Установлено, что мужчина обнаружил телефоны на зарядной станции, расположенной на территории вокзала. Она забрал смартфоны и направился к выходу из здания вокзала.

Сотрудники транспортной полиции раскрыли две кражи гаджетов у подростков на Ладожском вокзале. Общая сумма причиненного ущерба двум потерпевшим составила 72 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

В полицию обратился 37-летний тренер спортивной команды из Калининграда. Он сообщил, что в ожидании поезда на территории Ладожского вокзала у двоих несовершеннолетних спортсменов из его команды пропали гаджеты и банковская карта.

Подозреваемым в краже оказался 45-летний уроженец Красноярского края. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, а также за преступление против жизни и здоровья.

Установлено, что мужчина обнаружил телефоны на зарядной станции, расположенной на территории вокзала. Она забрал смартфоны и направился к выходу из здания вокзала. Подозреваемый воспользовался карточкой, которую он обнаружил в чехле одного из гаджетов, а от самих телефонов избавился.

Полицейские обнаружили один из украденных гаджетов. В ближайшее время он будет передан владелице. Сумма ущерба первой потерпевшей составила 50 тысяч рублей, второй – 22 тысячи рублей.

Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

Ранее на вокзале в Выборге у задремавшего пассажира украли телефон.

Видео: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте