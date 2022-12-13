В Ленобласти завершено расследование о краже дизельного топлива стоимостью более 11 млн рублей

Как установило следствие, в общей сложности было похищено не менее 246 тонн дизельного топлива общей стоимостью более 11 миллионов рублей.

В Ленобласти завершили расследование уголовного дела о хищении нефтепродуктов. Злоумышленники похитили дизельное топливо на сумму более 11 миллионов рублей. Подробности рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемыми оказались восемь мужчин. Они занималась хищением дизельного топлива путем врезки в магистральный нефтепродуктопровод на территории Тосненского и Выборгского районов Ленобласти. Похищенное топливо заливали в потайную емкость, скрытую в кузове автомобиля "МАЗ".

В декабре 2021 года сотрудники экономической полиции Петербурга провели операцию по задержанию похитителей нефтепродуктов. С поличным на месте преступления во время перекачки дизельного топлива из нефтепровода были задержаны четверо участников группы: 36-летний организатор, 31-летний водитель автомобиля "МАЗ" и двое подельников, 40 и 42 лет. По факту кражи было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

После этого с декабря 2021 года по май 2022 года были задержаны остальные четыре участника организованной группы: 40-летний руководитель группы, два водителя 40 и 45 лет, и 27-летний рабочий, занимавшийся перекачкой топлива из врезки.

Как установило следствие, в общей сложности было похищено не менее 246 тонн дизельного топлива общей стоимостью более 11 миллионов рублей.

В ходе расследования наложены аресты на транспортные средства и объекты недвижимости обвиняемых. В отношении организаторов и трёх подельников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных фигурантов избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Дело передано в суд Ленинградской области для рассмотрения по существу.

Ранее на станции "Антропшино" попытались украсть 1200 литров дизельного топлива.

Видео: МВД по Петербургу и Ленобласти