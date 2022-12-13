На станции "Антропшино" попытались украсть 1200 литров дизельного топлива

В момент совершения преступления мужчины были задержаны сотрудниками транспортной полиции.

Транспортными полицейскими пресечено хищение дизельного топлива на железнодорожной станции "Антропшино" Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

На территории локомотивного депо железнодорожной станции "Антропшино" выявлены двое граждан, которые планировали слить дизельное топливо из тепловоза

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Установлено, что 30-летний местный житель совместно с 32-летним жителем Ленобласти, воспользовавшись своим служебным положением, в ночное время с помощью шланга слили около 1200 литров горючего в канистры и поместили их в личный автомобиль. В момент совершения преступления они были задержаны сотрудниками транспортной полиции. Сумма ущерба составила более 45 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Фото: УТ МВД России по СЗФО