В Ленобласти из дома украли украшения стоимостью более 9 млн рублей

Также из сейфа украли 2000 долларов. Общий ущерб не менее 10 млн рублей.

В Ленинградской области разыскивают вора, который вынес из квартиры деньги и ювелирные украшения, общая сумма ущерба не менее 10 млн рублей. Об этом рассказали в МВД.

В полицию вечером 1 сентября обратилась 54-летняя женщина, проживающая в поселке Глубокое Выборгского района с заявлением о хищении из ее дома ювелирных изделий на общую сумму 9 250 000 рублей и 2000 долларов США, которые находились в сейфе на 2-ом этаже, а также мобильного телефона.

Общая сумма материального ущерба составила не менее 10 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4. ст.158 УК РФ (кража). Злоумышленник разыскивается.

Ранее в Петербурге из квартиры на Фермском шоссе пропали драгоценности и 1 млн рублей.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney)