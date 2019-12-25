Из квартиры на Джона Рида украли деньги и украшения стоимостью 1,7 миллиона рублей

Неизвестный преступник проник в квартиру путем подбора ключа.

В Петербурге из квартиры петербурженки воры вынесли деньги и ювелирные украшения. Общий ущерб составил более 1,7 миллиона рублей. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась Л., которая рассказала, что в период с 9 мая по 4 июля неизвестный преступник путем подбора ключа, проник в указанную квартиру на улице Джона Рида. Оттуда он вынес 40 000 рублей, 100 долларов США, наручные часы "Радо", ювелирные изделия (кольца 6 штук, серьги – 2 пары, жемчужное колье). Материальный ущерб составил 1 740 000 рублей.

Имеется видеонаблюдение ТСЖ. Изъято: следы пальцев рук, следы обуви. Возбуждено уголовное дело.

Ранее полиция задержала "квартирника", который организовал мастерскую по изготовлению ключей у себя дома на проспекте Большевиков.

Фото: Piter.tv