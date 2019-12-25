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Гость украл из квартиры на Камышовой улице 3,4 млн рублей
Сегодня, 8:26
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Гость украл из квартиры на Камышовой улице 3,4 млн рублей

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Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Из квартиры в Приморском районе Петербурга вынесли 3,4 млн рублей, которые хранились в шкафу. Подробности стали известны Piter.tv.

По словам обратившейся петербурженки, малознакомый её дочери, находящийся в гостях в квартире дома по улице Камышовая, украл из шкафа 3 360 000 рублей и с места преступления скрылся.

Приметы преступника: мужчина на вид 25-30 лет, нормального телосложения, рост 165-175 см, носит тёмную бороду, одет в красную футболку, бежевые джинсы, черные кроссовки.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Ранее петербуржец напал на настоятеля храма и украл икону.

Фото: Piter.tv.

Теги: деньги, кража
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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