Гость украл из квартиры на Камышовой улице 3,4 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Из квартиры в Приморском районе Петербурга вынесли 3,4 млн рублей, которые хранились в шкафу. Подробности стали известны Piter.tv.

По словам обратившейся петербурженки, малознакомый её дочери, находящийся в гостях в квартире дома по улице Камышовая, украл из шкафа 3 360 000 рублей и с места преступления скрылся.

Приметы преступника: мужчина на вид 25-30 лет, нормального телосложения, рост 165-175 см, носит тёмную бороду, одет в красную футболку, бежевые джинсы, черные кроссовки.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Ранее петербуржец напал на настоятеля храма и украл икону.

Фото: Piter.tv.