Из квартиры на Рыбацком неизвестный вынес более 700 тысяч рублей

Из кармана спортивной сумки пропали 4 000 долларов, 4 000 евро, 100 000 рублей.

Из квартиры на Рыбацком проспекте неизвестные украли более 700 тысяч рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

Хозяин квартиры сообщил, что в период с 20 по 31 января неизвестный, предположительно, путем повреждения окна проник в квартиру на 1 этаже. Из кармана спортивной сумки пропали 4 000 долларов, 4 000 евро, 100 000 рублей. Общая сумма ущерба составляет 757 840 рублей.



Решается вопрос о возбуждение уголовного дела.

Ранее в Выборге мужчина хотел украсть товар за 112 рублей и ранил ножом посетителя.

Фото: Piter.tv