  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из квартиры на Рыбацком неизвестный вынес более 700 тысяч рублей
Сегодня, 9:58
171
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Из квартиры на Рыбацком неизвестный вынес более 700 тысяч рублей

0 0

Из кармана спортивной сумки пропали 4 000 долларов, 4 000 евро, 100 000 рублей.

Из квартиры на Рыбацком проспекте неизвестные украли более 700 тысяч рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

Хозяин квартиры сообщил, что в период с 20 по 31 января неизвестный, предположительно, путем повреждения окна проник в квартиру на 1 этаже. Из кармана спортивной сумки пропали 4 000 долларов, 4 000 евро, 100 000 рублей. Общая сумма ущерба составляет 757 840 рублей.

Решается вопрос о возбуждение уголовного дела.

Ранее в Выборге мужчина хотел украсть товар за 112 рублей и ранил ножом посетителя.

Фото: Piter.tv

Теги: кража, рыбацкий проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии