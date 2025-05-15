Подозреваемого в краже иномарки задержали в Усть-Ижоре с применением табельного оружия

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранним утром 14 мая, около половины второго ночи, экипаж патрульно-постовой службы полиции Колпинского района остановил транспортное средство марки "Хавал F7", двигавшееся с грубыми нарушениями Правил дорожного движения на Станционной улице посёлка Усть-Ижора. Как информирует ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, водитель, вопреки требованиям полицейских, не остановился, а, наоборот, резко увеличил скорость, пытаясь уйти от погони, тем самым угрожая безопасности окружающих.

Экипаж немедленно начал преследовать машину, подавая водителю визуальные и звуковые сигналы остановиться. Преследуемый автомобиль продолжил движение, вынудив правоохранителей принять экстренные меры.

Примерно в 01:40 на Железнодорожной улице в Колпино сотрудник полиции, действуя в строгом соответствии с Федеральным законом "О полиции", произвел предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько выстрелов по колёсам транспортного средства, стремясь остановить правонарушителя безопасным способом.

Водитель был оперативно задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Задержанным оказался 34-летний уроженец Карелии, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, однако процедуру медицинского освидетельствования категорически отверг.

Применение оружия со стороны сотрудников полиции не привело к травмированию кого-либо. Правоохранительными органами в отношении водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ за неподчинение законным требованиям представителя власти. Сам автомобиль отправлен на специализированную штрафстоянку. Выяснилось, что пойманный гражданин ранее девять раз привлекался к уголовной ответственности, восемь эпизодов связаны с совершением разбоя.

Спустя несколько часов, ранним утром того же дня, в полицию поступил звонок от жителя поселка Мурино, сообщившего о краже собственного автомобиля "Хавал F7" 2025 года выпуска, стоимостью 2,6 млн рублей. Инцидент произошел накануне около полуночи возле дома номер 7, корпус 4 по Новой улице. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что задержаны мигранты, порезавшие соотечественников в Янино-1.

Видео: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти