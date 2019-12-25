Петербуржец украл более 200 килограммов железнодорожных деталей

Погрузив более двухсот килограммов деталей в свой автомобиль, он планировал сдать похищенное в пункт приема черного металла.

Сотрудниками транспортной полиции раскрыта кража более двухсот килограммов железнодорожных деталей на территории Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Установлено, что 48-летний житель поселка Шушары, находясь на территории железнодорожной станции "Игора" Приозерского района украл крепежное оборудование. Погрузив более двухсот килограммов деталей в свой автомобиль, он планировал сдать похищенное в пункт приема черного металла. Однако довести до конца свой умысел ему не удалось. В момент реализации краденого мужчину задержали сотрудники транспортной полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее на Московском вокзале у двух пассажиров украли смартфоны.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО