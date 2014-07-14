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В Петербурге из припаркованного автомобиля украли рюкзак с 5 млн рублей
Сегодня, 9:28
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге из припаркованного автомобиля украли рюкзак с 5 млн рублей

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Данные денежные средства предназначались для выплаты заработной платы сотрудникам.

Из автомобиля петербургского механика украли рюкзак с 5 млн рублей, принадлежащие компании, занимающейся перевозками. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 62-летнего механика, он припарковался у дома №20 по Стародеревенской улице и пошел в продуктовый магазин. В это время неизвестный разбил переднее боковое стекло со стороны водителя, и из салона украл рюкзак, в котором находились 5 000 000 рублей, принадлежащих компании, а также паспорт РФ, документы на автомобиль.

Данные денежные средства предназначались для выплаты заработной платы сотрудникам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее был задержан подозреваемый в краже драгоценностей и монет на 37 млн из таунхауса в Репино.

Фото: pxhere.com

Теги: автомобиль, кража
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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