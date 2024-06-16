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В Ленинградском зоопарке показали краснохвостую мартышку

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Краснохвостые мартышки отличаются ярким хвостом и необычным окрасом мордочки.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 16 июня жителям Петербурга показали краснохвостую мартышку. 

Краснохвостые мартышки отличаются ярким хвостом и необычным окрасом мордочки: голубая кожа вокруг глаз, белое пятно на носу и белый или желтоватый мех на щеках. 

Эти приматы проживают в болотистых и горных лесах Центральной Африки группами от семи до 35 особей. Чаще обитают на деревьях и переносят еду в специальных "защечных" сумках. В их рацион входят фрукты, цветы, побеги и насекомые. 

Ранее в учреждении показали дремлющего филина Емелю. Он очень спокойный и быстро привыкает к людям. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: ленинградский зоопарк, мартышка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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