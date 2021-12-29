В Петербурге сбивали сосульки строительным краном

Очевидец отметил, что таким образом можно случайно разрушить здание.

В Петербурге заметили новый способ уборки кровли от сосулек. Скорее всего, работы вели не коммунальщики, а частная компания на своей территории. Видео с места Александр поделился в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в "ВКонтакте", адрес не уточнил.

Сосульки сбивали с помощью крана. Автор видео отметил, что таким образом может пострадать фасад. Похоже, что кадры были сделаны на территории промышленной зоны.

Жители дома на Камской улице стали свидетелями уборки снега ретро-утюгом. Позже выяснилось, что это была работа не коммунальщиков.

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Александр Тачаев