В результате инцидента никто не пострадал.

В Томске из-за падения строительного крана в 15 домах отключили свет. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Инцидент произошел 21 марта на улице Каршатова. В результате обрушения строительного крана сломана электрическая опора и произошло отключение электроэнергии в порядка 15 домах. На месте происшествия ведутся следственные мероприятия. По их завершению специалисты приступят к восстановлению энергоснабжения. В результате инцидента никто не пострадал.

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Видео: Telegram / Регион-70 Томск