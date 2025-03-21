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В Томске из-за падения строительного крана в 15 домах отключили свет

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В результате инцидента никто не пострадал.

В Томске из-за падения строительного крана в 15 домах отключили свет. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Инцидент произошел 21 марта на улице Каршатова. В результате обрушения строительного крана сломана электрическая опора и произошло отключение электроэнергии в порядка 15 домах. На месте происшествия ведутся следственные мероприятия. По их завершению специалисты приступят к восстановлению энергоснабжения. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, что в Карелии при пожаре в бане погибли три человека.

Видео: Telegram / Регион-70 Томск

Теги: дома, падение, строительный кран, томск, электричество
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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