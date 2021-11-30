Журналисты посетили реанимацию ковидного госпиталя в Рощино

По словам медиков, наплыв больных очень высокий, все места в госпитале заняты. Больных размещают в коридорах, даже бывшая столовая переоборудована под палату.

Журналисты посетили ковидный центр в Рощинской межрайонной больнице. Прежде чем попасть в отделение, нужно экипироваться должным образом. По-другому в красную зону заходить нельзя.

Сопровождал журналистов главврач Эрнест Казаров, который с самого начала пандемии находится на передовой. Коронавирусных больных доставляют в стационар, минуя приёмное отделение, они поступают в кабинет КТ для первоначальной диагностики. По исследованию КТ определяется степень поражения лёгких. КТ делают дважды – при поступлении и при выписке.

В реанимации большинству пациентов трудно дышать, у многих – тяжелые осложнения. На сестринском посту находится прибор, который показывает жизненные показатели всех пациентов реанимации. За ними наблюдают круглые сутки. В реанимации – 25 коек, в остальных отделениях – 125, все они снабжены подачей кислорода. По словам медиков, наплыв больных очень высокий, все места в госпитале заняты. Больных размещают в коридорах, даже бывшая столовая переоборудована под палату.

Тяжёлые пациенты могут находиться на границе жизни и смерти, в этот момент нужно их подбодрить. Так как коронавирус влияет не только на легкие, но и на многие другие органы. Не редко у пациентов возникают когнитивные нарушения, когда у человека появляется депрессия, невроз, апатия, паника. В этот момент пациента нужно поддержать. Эрнест Казаров, главврач Рощинской межрайонной больницы

У каждого пациента коронавирус протекает по-своему, иногда пациенты сталкиваются с очень тяжелыми осложнениями.

Врачи, выбиваясь из сил, вытаскивают пациентов буквально с того света. Так случилось и с Надеждой из Всеволожского района. Две недели она провела в госпитале в тяжёлом состоянии.

Как узнали журналисты, в реанимации нет и не было привитых. Изредка они всё же попадают в больницу, но болезнь у них проходит легко и без осложнений. Однако те, кто пренебрёг вакцинацией, нередко оказываются в реанимации. Сотрудники СМИ стали свидетелями того, как от осложнений ковид скончалась пожилая женщина. Многих смертей можно было бы избежать, если бы общество было сознательнее. По мнению врачей, ярые антипрививочники – самые настоящие преступники. Медики призывают людей вакцинироваться, чтобы не оказаться в тяжёлом состоянии на месте тех, кто сейчас находится в реанимации.

Ранее глава Роспотребнадзора Выборгского района Игорь Захаров подтвердил, что ситуация ухудшается из-за нежелания людей вакцинироваться.

Видео: МГ "Наш город"