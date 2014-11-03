В Выборгский район Ленобласти скоро доставят "Спутник Лайт"

Но он будет делаться не по желанию, а только по показаниям врача.

"Спутник Лайт" вернётся в ближайшее время в Выборгский район. Исчезновение вызвано большим количеством желающих привиться именно этой вакциной. Об этом рассказал главный врач Выборгской межрайонной больницы Олег Карасёв. По его словам, остальные вакцины по-прежнему в наличии, как в поликлиниках и ФАПах, так и в прививочных пунктах в ТЦ.

"Спутник Лайт" привезут в ближайшее время, но он будет делаться не по желанию, а только по показаниям врача. Олег Карасёв, главврач Выборгской межрайонной больницы

По словам Олега Карасёва ситуацию в регионе сложно назвать благополучной. Процент привитых достигает только половину необходимого для создания коллективного иммунитета. В Выборгском районе вакцинированы более 50 тысяч человек, из них 35 тысяч – двумя компонентами. Это катастрофически мало. По этому поводу главный врач высказывается довольно жестко.

Скептическое отношение к этому до тех пор, пока не задыхается в трубку родственник в ковидной больнице. Когда мне звонят и просят сделать для пациента получше условия, потому что он умирает. А умирает, потому что не вакцинирован. Олег Карасёв, главврач Выборгской межрайонной больницы

Глава Роспотребнадзора Выборгского района Игорь Захаров подтверждает, что ситуация ухудшается из-за нежелания вакцинироваться.

Все должны понимать, что на сегодняшний день мы заложники той ситуации, что основная заболеваемость у нас в районе, это те лица, которые не привиты. Игорь Захаров, глава Роспотребнадзора Выборгского районам

Что касается срока ревакцинации, он, по убеждению врачей, не должен превышать полугода. Через такое время уровень антител падает, поэтому не стоит ждать год, когда аннулируется QR-код.

Врачи напоминают, что после вакцинации можно заразиться коронавирусом, но процент летальности при этом значительно ниже, что доказывает статистика.

Видео: МГ "Наш город"