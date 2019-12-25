"Медиалогия" составила рейтинг самых популярных котов в СМИ в 2020 году

Не остались без внимания коты Эрмитажа, которым меценат из Франции оставил часть своего наследства.

Компания "Медиалогия" подготовила рейтинг самых популярных котов в СМИ в период с января по декабрь 2020 года. Самыми популярными оказались "Наташины коты, которые всё уронили".

Не остались без внимания и коты Эрмитажа, которым меценат из Франции оставил часть своего наследства.

Рейтинг построен по заметности событий. События ранжируются по сумме заметности сообщений, которые были посвящены конкретному событию. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 60 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Фото: Instagram/ hermitagecats