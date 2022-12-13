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Во время ремонта в квартире на Октябрьской набережной была найдена человеческая кость
Сегодня, 9:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Во время ремонта в квартире на Октябрьской набережной была найдена человеческая кость

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По предварительной информации, это может быть кость ребёнка.

В Невском районе Петербурга в квартире нашли кость, похожую на кость ребёнка. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 21 мая в экстренные службы обратилась женщина, которая сообщила, что в квартире дома 98 корпус 2 по Октябрьской набережной обнаружена кость, похожая на кость ребёнка.

Полицией было установлено, что при проведении ремонта заявителем (при вскрытии полов) была найдена кость длиной 11 см. Кость направлена в морг на исследование.

В начале мая в квартире на Ильюшина обнаружили разлагающиеся тела матери и сына.

Фото: Piter.tv

Теги: кость, останки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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