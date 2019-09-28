На Кадетской линии В.О. появился домик для кошек

Инициатором выступила управляющая компания.

В среду, 27 октября, на Васильевском острове появился еще один домик для кормления кошек. Инициативу реализовали волонтеры совместно с УК "Возрождение", сообщила пресс-служба администрации Васильевского острова.

Управляющая компания предложила идею, а местные жители ее поддержали. Предполагается, что бездомные животные смогут поесть в домике. Это поможет сохранить чистоту дворов. Корма передала благотворительная организация, а также неравнодушные петербуржцы. Номер дома решили не раскрывать из-за "зоохейтеров".

Летом такой же домик появился на Железноводской улице.

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Фото: администрация Василеостровского района