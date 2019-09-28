  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:41
50
nadezhda_sib Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На Кадетской линии В.О. появился домик для кошек

0 0

Инициатором выступила управляющая компания.

В среду, 27 октября, на Васильевском острове появился еще один домик для кормления кошек. Инициативу реализовали волонтеры совместно с УК "Возрождение", сообщила пресс-служба администрации Васильевского острова.

Управляющая компания предложила идею, а местные жители ее поддержали. Предполагается, что бездомные животные смогут поесть в домике. Это поможет сохранить чистоту дворов. Корма передала благотворительная организация, а также неравнодушные петербуржцы. Номер дома решили не раскрывать из-за "зоохейтеров". 

Летом такой же домик появился на Железноводской улице. 

Видео: Парк на Смоленке | Васильевский остров

Фото: администрация Василеостровского района

Теги: животные, корм, кошкин дом
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии