Еду и воду для пушистых поставили на улице.

На Васильевском острове появились домики для бездомных котов. Об этом рассказали журналисты "Городской среды Петербурга".

Деревянные домики установили во дворе на Железноводской улице. Неравнодушные местные жители соорудили будки из подручных средств. Все домики утеплены. Так как бездомных животных много, и все не влезут в будки, миски с едой и водой поставили на улице.

Кроме того, для кошек обустроили подвал в одном из домов. В помещении также поставили миски и лотки, а также "спальные места".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что почти 50 кроликов в Петербурге ищут новый дом. Если животных не приютят, их придется усыпить.

Фото: Городская среда Петербурга