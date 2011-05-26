  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Васильевском острове появились домики для бездомных котов
Сегодня, 13:07
122
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

На Васильевском острове появились домики для бездомных котов

0 0

Еду и воду для пушистых поставили на улице.

На Васильевском острове появились домики для бездомных котов. Об этом рассказали журналисты "Городской среды Петербурга".

Деревянные домики установили во дворе на Железноводской улице. Неравнодушные местные жители соорудили будки из подручных средств. Все домики утеплены. Так как бездомных животных много, и все не влезут в будки, миски с едой и водой поставили на улице. 

Кроме того, для кошек обустроили подвал в одном из домов. В помещении также поставили миски и лотки, а также "спальные места".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что почти 50 кроликов в Петербурге ищут новый дом. Если животных не приютят, их придется усыпить. 

Фото: Городская среда Петербурга

Теги: бездомные животные, кот
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Кислякова Нелличка
Сегодня 14:00

Молодцы ребята,что сделли домики для бездомных котиков!!Вы достойны уважения.Ведь кто,как не мы можем позаботиться о друзьях наших меньших.

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии