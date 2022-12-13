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Рыбаки сообщили, что они ещё даже не приступили к ловле корюшки в Финском заливе
Сегодня, 16:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Рыбаки сообщили, что они ещё даже не приступили к ловле корюшки в Финском заливе

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На Финском заливе ещё сходит лёд.

Смольный поспешил анонсировать ярмарки по продаже корюшки с 15 апреля, рассказали "Невские Новости" со ссылкой на рыбаков.

Как рассказал руководитель торговой компании по продаже рыбы Алексей Лебедев, рыбаки ещё даже не начали ловить корюшку в Финском заливе, потому что ещё сходит лёд.

Послезавтра еще точно рыбы не будет. Продавать пока нечего. Чуть позже, в течение недели, лед должен уйти и начнем ловить.

Алексей Лебедев

Такого же мнения придерживается и рыбак Михаил Медведев. Он рассказал, что продаваемая сейчас в Северной столице корюшка не является финской, так как добыта в другом месте. Кроме того, выловленной рыбы очень мало.

Фото: Piter.tv

 

Теги: корюшка, рыба
Категории: Лента новостей,

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