Рыбаки сообщили, что они ещё даже не приступили к ловле корюшки в Финском заливе

На Финском заливе ещё сходит лёд.

Смольный поспешил анонсировать ярмарки по продаже корюшки с 15 апреля, рассказали "Невские Новости" со ссылкой на рыбаков.

Как рассказал руководитель торговой компании по продаже рыбы Алексей Лебедев, рыбаки ещё даже не начали ловить корюшку в Финском заливе, потому что ещё сходит лёд.

Послезавтра еще точно рыбы не будет. Продавать пока нечего. Чуть позже, в течение недели, лед должен уйти и начнем ловить. Алексей Лебедев

Такого же мнения придерживается и рыбак Михаил Медведев. Он рассказал, что продаваемая сейчас в Северной столице корюшка не является финской, так как добыта в другом месте. Кроме того, выловленной рыбы очень мало.

Фото: Piter.tv