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В Ладоге выловили первые 50 тонн корюшки

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Всего за сезон планирует добыть 1100 тонн корюшки.

В Ленинградской области поймали первые 50 тонн корюшки в этом сезоне. Своими первыми успехами похвастались в администрации Ленинградской области.

Всего за сезон планирует добыть 1100 тонн корюшки. Администрация отметила, что в Новой Ладоге розничная цена на рыбу с ароматом огурца от 130 рублей (за мелкую) до 590 рублей (за отборную).

Ждем гостей из Петербурга на свежий улов.

администрация Ленобласти

В Петербурге средняя цена корюшки выросла в два раза по сравнению с прошлым сезоном.

Видео: администрация Ленобласти

Теги: корюшка
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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