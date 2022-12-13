В Ладоге выловили первые 50 тонн корюшки

Всего за сезон планирует добыть 1100 тонн корюшки.

В Ленинградской области поймали первые 50 тонн корюшки в этом сезоне. Своими первыми успехами похвастались в администрации Ленинградской области.

Всего за сезон планирует добыть 1100 тонн корюшки. Администрация отметила, что в Новой Ладоге розничная цена на рыбу с ароматом огурца от 130 рублей (за мелкую) до 590 рублей (за отборную).

Ждем гостей из Петербурга на свежий улов. администрация Ленобласти

В Петербурге средняя цена корюшки выросла в два раза по сравнению с прошлым сезоном.

Видео: администрация Ленобласти