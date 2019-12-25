Коронавирус в России и Петербурге: последние новости за 13 апреля

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Статистика по коронавирусу в Петербурге

В Петербурге за последние сутки диагностировали 121 новый случай коронавируса. Теперь общее число заболевших – 678. Всего с начала пандемии в Петербурге выздоровели 78 человек, умерли 4 человека.

Статистика по коронавирусу в России

За сутки в России зафиксировали 2 558 новых случаев инфицирования, 179 пациентов поправились, 18 умерли. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 18 328 человек, 1 470 выздоровели, 148 человек умерли.

Коронавирус в Петербурге: последние новости за сегодня

По данным сервиса Яндекса "Индекс самоизоляции", в 7:00 Петербург находился на втором месте с 4,4 балла (большинство людей дома). Сейчас этот показатель – 2,5 балла – то есть на улице много людей.

В Петербурге во время карантина увеличилось количество жалоб женщин на домашнее насилие. Лидирующие позиции по проблемам: родные стали пить и впадать в агрессию и муж (партнер) выгоняет из дома по месту прописки.

Петербургские ученые выяснили, кто чаще всего умирает от коронавируса. Оказалось, что тяжелое течение болезни наблюдается у людей с высоким уровнем ферритина в организме. Ферритин выполняет в организме функцию депо железа.

Коронавирус в России: последние новости за сегодня

Минкомсвязи РФ сообщила, что в ближайшие дни сможет вернуть на родину около 5 тысяч граждан, находящихся за рубежом. Стало известно, что готовятся рейсы в Москвы из Амстердамаа, Денпасара, Мадрида, Подгорицы, Антальи, Стамбула, Гоа, Нью-Йорка и Рима.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сказал, что количество безработных в России может дойти до 8 млн. и продержаться на такой отметки до конца года.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что у некоторых бессимптомных больных коронавирусом заболевание прогрессирует стремительно. У таких пациентов в первые дни болезни наблюдается только кашель и насморк, но через некоторое время они превращаются в тяжелых больных и им требуется подключение к аппарату ИВЛ.

Также с 13 апреля возобновилась работа конвееров Автоваз, ВАЗ, УАЗ, ГАЗ и холдинга Автотор.

Фото: Piter.TV