Петербургские ученые выяснили, кто чаще всего умирает от коронавируса

Тяжелое течение болезни наблюдается у людей с высоким уровнем ферритина в организме.

Основатель и руководитель Центра аутоиммунных заболеваний имени Заблудовича Иегуда Шенфельд во время онлайн-конференции "Колыбель вирусологии" рассказал, кто чаще всего умирает от коронавируса. Оказалось, что тяжелое течение болезни наблюдается у людей с высоким уровнем ферритина в организме. Об этом сообщила пресс-служба СПбГУ.

По словам ученого, гиперферритинемия запускает повышенный синтез специальных сигнальных молекул. Этот процесс может привести к осложнениям и летальному исходу. Пациенты, находящиеся в таком состоянии, умирают в 50% случаев.

Отметим, что ферритин выполняет в организме функцию депо железа. Его низкий уровень приводит к анемии, а высокий говорит о проникновении вирусов и бактерий в организм и бывает обусловлен генетической мутацией. В этом случае у пациента наблюдаются неврологические нарушения и проблемы со зрением.

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