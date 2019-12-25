В России выявили 28 363 заразившихся COVID-19 за сутки

За сутки от ковида скончались 1 142 человека.

За минувшие сутки в России выявили 28 363 случая заражения COVID-19, днем ранее – 28 343. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Больше всего зараженных выявлено в Москве (2459), Санкт-Петербурге (2055) и Московской области (1739). Всего за пандемию по состоянию на 15 декабря выявлено 10 103 160 случаев заболевания.

За прошедшие сутки от ковида скончались 1 142 человека. Больше всего от коронавируса умерло в Москве (87), Санкт-Петербурге (59) и Подмосковье (59). Всего с начала пандемии умерли 292 891 пациент.

Общее число выздоровевших от коронавируса за сутки составило 35 633 человека, за весь период пандемии – 8 839 633.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что ведомство следит за ситуацией с неизвестной болезнью в Южном Судане.

Фото: Piter.tv