Иностранец предстанет перед судом в Петербурге за контрабанду наркотических средств в мармеладе

Мужчина 16 января 2024 года прибыл авиарейсом из Гамбурга в Санкт-Петербург.

В Петербурге перед судом предстанет иностранный гражданин за контрабанду наркотических средств в мармеладе. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

По версии следствия, 16 января 2024 года мужчина прибыл авиарейсом из Гамбурга в Санкт-Петербург. В ходе таможенного досмотра в аэропорту Пулково в его багаже были обнаружены и изъяты мармеладные конфеты, содержащие в своем составе наркотическое средство массой 0,034 грамма.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Накануне будущий юрист попался с наркотиками в Петербурге.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура