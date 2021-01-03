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Жителя Петербурга будут судить за контрабанду древесины на 6 млн рублей
Сегодня, 21:23
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Жителя Петербурга будут судить за контрабанду древесины на 6 млн рублей

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В период с августа по сентябрь 2023 года мужчина незаконно переместил через таможенную границу в рамках ЕАЭС 40,9 "кубов" древесины.

В Петербурге транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о контрабанде лесоматериалов. Об сообщили в пресс-службе ведомства 31 июля. 

Отмечается, что работника организации, осуществляющей оптовую торговлю лесоматериалами, обвиняют по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере). В период с августа по сентябрь 2023 года мужчина незаконно переместил через таможенную границу в рамках ЕАЭС 40,9 "кубов" древесины стоимостью более 6 млн рублей по документам с недостоверными сведениями. 

Уголовное дело направили в Смольнинский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти задержали двоих подозреваемых в контрабанде 250 тыс. пачек сигарет.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Теги: контрабанда, контрабанда лесоматериалов, транспортная прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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