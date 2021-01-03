Жителя Петербурга будут судить за контрабанду древесины на 6 млн рублей

В период с августа по сентябрь 2023 года мужчина незаконно переместил через таможенную границу в рамках ЕАЭС 40,9 "кубов" древесины.

В Петербурге транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о контрабанде лесоматериалов. Об сообщили в пресс-службе ведомства 31 июля.

Отмечается, что работника организации, осуществляющей оптовую торговлю лесоматериалами, обвиняют по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере). В период с августа по сентябрь 2023 года мужчина незаконно переместил через таможенную границу в рамках ЕАЭС 40,9 "кубов" древесины стоимостью более 6 млн рублей по документам с недостоверными сведениями.

Уголовное дело направили в Смольнинский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти задержали двоих подозреваемых в контрабанде 250 тыс. пачек сигарет.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры