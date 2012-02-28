В Ленобласти задержали двоих подозреваемых в контрабанде 250 тыс. пачек сигарет

В тайниках нескольких районов города было найдено ещё 1,75 млн пачек сигарет стоимостью 60 млн рублей.

В Ленобласти была пресечена контрабанда сигарет, которые ввозились в страну под видом кондиционеров. Об этом информировала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.

Табачные изделия скрывались в грузовиках с прицепами: контрабандисты использовали коробки от мобильных кондиционеров в качестве тайников. Таким образом было перевезено не менее 250 тыс. пачек сигарет.

Правоохранителям удалось поймать преступников в Аннолово, в Тосненском районе, в момент, когда они перегружали товар. Судя по всему, водитель, осуществлявший перевозку, выполнял роль приёмщика и также занимался фасовкой и доставкой товара по Петербургу и области. Предполагается, что организатор занимался закупкой и транспортировкой контрабанды.

В ходе расследования сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти вместе с ФСБ РФ выявили ещё одного подозреваемого, который хранил контрабанду. В тайниках нескольких районов города было найдено ещё 1,75 млн пачек сигарет стоимостью 60 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге перекрыт крупный канал нелегальной миграции.

Видео: Telegram / Ирина Волк