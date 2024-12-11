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68-летний житель Бокситогорска выращивал в квартире коноплю

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В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

В Бокситогорске полицейские обнаружили у местного квартирного "агронома" плантацию конопли. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники уголовного розыска по подозрению в хранении и распространении наркотиков задержали 68-летнего местного жителя. В его квартире на Заводской улице оперативники обнаружили плантацию конопли. Полицейские изъяли 9 кустов растения, 387 граммов срезанных шишек конопли, 7 срезанных кустов растения, а также пакет с семенами соцветия конопли.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

Также в Ленобласти задержали жителя Алтайского края с 4 кг медефрона.

Видео: МВД по СПб и ЛО

Теги: бокситогорск, конопля
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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