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Эксперты начали объезд объектов финалистов конкурса "Доверие потребителя"
Сегодня, 14:37
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Эксперты начали объезд объектов финалистов конкурса "Доверие потребителя"

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Объезды  продлятся до 12 октября.

Эксперты 18 сентября начали осмотр объектов финалистов конкурса "Доверие потребителя". В 13 номинациях XVI конкурса "Доверие потребителя" в финал вышли 32 объекта, сообщил портал "Строительный Петербург".

В группу экспертов вошли представители Оргкомитета конкурса "Доверие потребителя",  контрольных и надзорных органов, общественных объединений и организаций, маркетинговых агентств и специализированных СМИ – партнеров конкурса.

Объезды  продлятся до 12 октября.

Фото: Доверие потребителя

Теги: доверие потребителя, конкурс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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