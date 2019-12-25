Эксперты начали объезд объектов финалистов конкурса "Доверие потребителя"

Объезды продлятся до 12 октября.

Эксперты 18 сентября начали осмотр объектов финалистов конкурса "Доверие потребителя". В 13 номинациях XVI конкурса "Доверие потребителя" в финал вышли 32 объекта, сообщил портал "Строительный Петербург".

В группу экспертов вошли представители Оргкомитета конкурса "Доверие потребителя", контрольных и надзорных органов, общественных объединений и организаций, маркетинговых агентств и специализированных СМИ – партнеров конкурса.

Объезды продлятся до 12 октября.

Фото: Доверие потребителя