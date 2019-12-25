Завершился прием заявок на участие в конкурсе "Доверие потребителя"

На голосование потребителей в 17-ти номинациях в этом году представлено 174 участника рынка недвижимости.

Завершился прием заявок на участие в независимом конкурсе на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области "Доверие потребителя". На голосование потребителей в 17-ти номинациях в этом году представлено 174 участника рынка недвижимости Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Из 17-ти номинаций восемь отданы строящимся и реализованным жилым комплексам, где представлены 66 объектов в четырех классах: стандартное жилье, комфорт, бизнес и премиум. Строящиеся проекты загородного домостроения поделены на две категории: комфорт- и бизнес-класс, а также премиум- и элит-класс. Апартаменты представлены в двух классах: комфорт-класс и рекреационные. Здесь участвуют семь строящихся и по три реализованных комплекса апартаментов.

В традиционных номинациях участвуют девять ипотечных банков, 30 риэлторских агентств, 25 строительных компаний и 13 УК, претендующих на звание компаний, заслуживающих доверие потребителей.

Интернет-голосование будет идти до 31 августа, после чего все голоса на обоих сайтах будут суммированы, и выбраны финалисты для участия в экспертном голосовании.

Фото: doveriekonkurs.ru