В Петербурге проходит финал всероссийского конкурса "BIMSkills 2022"

Конкурс предоставляет студентам уникальную возможность практического применения своих знаний в реальных проектах, реализуемых крупнейшими строительными компаниями страны.

В Петербурге проходит финал всероссийского конкурса архитектурно-проектных работ " BIMSkills 2022". С 14 по 18 ноября проходит второй, очный этап соревнования, на котором экспертное жюри будет оценивать техническое решение и качество модели визуализации представленных проектов. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Команды-участники создавали 3D-модель поселка закрытого типа с детским садом и спорткомплексом.

Представитель социально-ответственной организации ГК "Эталон", которая строит социальные объекты в нашем городе, отметил, что победитель предыдущего конкурса сейчас работает в одной из крупных организаций города и помогает цифровизировать нашу строительную отрасль. Артур Сливний, заместитель председателя Комитета по строительству

Конкурс проходит в два этапа: сначала студенты создавали BIM-модель жилых зданий и проектировали их инженерные системы. Финалисты также проектируют цифровую модель спортивного центра и детского сада, который будет построен в Петербурге.

Из 300 студентов со всей России в финал вышли шесть команд из Петербурга, Владивостока, Нижнего Новгорода и Ярославля. Финальный этап конкурса проходил в Политехническом университете Петра Великого.

Победители конкурса пройдут стажировку в строительной компании Группа "Эталон". Победителей конкурса определят 18 ноября.

Ранее в Петербурге начали сносить старые корпуса в Городской больницы № 15.

Фото и видео: Строительный Петербург