3 из 10 петербуржцев рассказали о конфликтах из-за графика отпусков

Мужчины о разногласиях рассказывали чуть реже, чем женщины.

Три из десяти работающих петербуржцев рассказали о конфликтах из-за графика отпусков. Опрос провел сервис SuperJob.

Так, 32% работающих петербуржцев рассказали о возникающих конфликтах между коллегами из-за графика отпусков: в каждом шестом коллективе улаживать их получается только у кадровиков или руководства. Если споры возникают, то в 8 из 10 случаев (79%) это касается планирования отдыха в летний период.

У 64% петербуржцев на работе нет разногласий с коллегами из-за отпусков. Чем моложе работники, тем реже они сталкиваются со ссорами по данному поводу. Мужчины о разногласиях рассказывали чуть реже, чем женщины.

Ранее петербуржцы назвали оптимальную продолжительность новогодних каникул.

Фото: unsplash