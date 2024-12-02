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В Ивангороде мужчины не поделили парковочное место и применили "перцовку"
Сегодня, 12:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ивангороде мужчины не поделили парковочное место и применили "перцовку"

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Пострадавший госпитализирован в больницу.

Полиция проводит проверку обстоятельств конфликта в Ивангороде, окончившегося применением "перцовки". Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Кингисеппского района 24 апреля поступило сообщение о том, что у дома 1А по Петроградской улице в Ивангороде мужчине распылили в лицо содержимое перцового баллончика.

Полицией установлено, что у 38-летнего пострадавшего произошел конфликт с 54-летним знакомым из-за парковочного места, в результате чего последний распылил содержимое перцового баллончика ему в лицо.

Пострадавший госпитализирован в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также правоохранители Выборгского района Петербурга расследуют дорожный конфликт с применением слезоточивого газа. Потерпевший обратился за медицинской помощью, после ее оказания он был отправлен на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии. 

Фото: Piter.tv

Теги: перцовый баллончик
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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