В Ивангороде мужчины не поделили парковочное место и применили "перцовку"

Пострадавший госпитализирован в больницу.

Полиция проводит проверку обстоятельств конфликта в Ивангороде, окончившегося применением "перцовки". Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Кингисеппского района 24 апреля поступило сообщение о том, что у дома 1А по Петроградской улице в Ивангороде мужчине распылили в лицо содержимое перцового баллончика.

Полицией установлено, что у 38-летнего пострадавшего произошел конфликт с 54-летним знакомым из-за парковочного места, в результате чего последний распылил содержимое перцового баллончика ему в лицо.

Пострадавший госпитализирован в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также правоохранители Выборгского района Петербурга расследуют дорожный конфликт с применением слезоточивого газа. Потерпевший обратился за медицинской помощью, после ее оказания он был отправлен на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

Фото: Piter.tv