В баре на Кантемировской конфликт двух мужчин попал на видео

Неизвестный во время конфликта ударил 64-летнего посетителя бара, отчего тот упал, ударился головой об стол и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Полиция Выборгского района Петербурга устанавливает обстоятельства конфликта в баре на Кантемировской улице. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 27 марта обратился очевидец, который сообщил, что в баре, в доме 31 по Кантемировской улице в ходе драки мужчина при падении ударился головой о стол и потерял сознание. Установлено, что неизвестный во время конфликта ударил 64-летнего посетителя бара, отчего тот упал, ударился головой об стол и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). По подозрению в совершении данного деяния 29 марта был задержан 43-летний петербуржец. Он отпущен под обязательство о явке.

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Видео: МВД