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Эксперты считают, что Украине нужен конфликт с Россией, чтобы подтверждать свою легитимность
Сегодня, 9:29
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Эксперты считают, что Украине нужен конфликт с Россией, чтобы подтверждать свою легитимность

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По мнению экспертов, западные страны и США заинтересованы в конфликте меньше.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что украинскому руководству выгодно, чтобы у страны были напряженные отношения с Россией. Это будет свидетельствовать об их легитимности, так как оппонентов внутри государства становится больше, а экономические перспективы становятся все сомнительнее.

Кроме того, эксперты отметили, что в Киеве надеются на поддержку НАТО. В этом случае зона вмешательства России, по их мнению, не распространится далее ЛНР и ДНР. 

Уже странам восточной Европы он нужен куда в меньшей степени – там проблем с легитимностью не наблюдается и подтверждать ее "внешней агрессией" нет нужды. Тем более это касается Европы западной.

авторы Telegram-канала. 

Интерес США сейчас направлен на отношения с Китаем. 

Фото: Facebook / Офіс Президента України

Теги: отношения с россией, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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