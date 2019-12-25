Эксперты считают, что Украине нужен конфликт с Россией, чтобы подтверждать свою легитимность

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что украинскому руководству выгодно, чтобы у страны были напряженные отношения с Россией. Это будет свидетельствовать об их легитимности, так как оппонентов внутри государства становится больше, а экономические перспективы становятся все сомнительнее.
Кроме того, эксперты отметили, что в Киеве надеются на поддержку НАТО. В этом случае зона вмешательства России, по их мнению, не распространится далее ЛНР и ДНР.
Уже странам восточной Европы он нужен куда в меньшей степени – там проблем с легитимностью не наблюдается и подтверждать ее "внешней агрессией" нет нужды. Тем более это касается Европы западной.
авторы Telegram-канала.
Интерес США сейчас направлен на отношения с Китаем.
Фото: Facebook / Офіс Президента України
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все