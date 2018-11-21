Сотрудники петербургского метрополитена сломали руку коллеге

Женщина написала заявление в полицию.

Двое сотрудников метрополитена Петербурга сломали руку коллеге и избили ее. Женщина около года не может добиться наказания за нанесенные ей травмы, передает 7 июля tg-канал SHOT.

В октябре прошлого года пострадавшая работала инспектором транспортной безопасности в метрополитене. Она проверяла багаж, ручную кладь и досматривала пассажиров. Коллега критиковал работу женщины и делал ей замечания. После этого петербурженка написала на него "служебную записку с просьбой разобраться", однако начальство никак не отреагировало.

В конце смены женщина запланировала разрешить конфликт, но во время "беседы" вмешался еще один коллега, который вытолкал ее в коридор, удерживал, а первый наносил удары по голове и телу. В итоге сотрудница подземки получился перелом руки и ушибы головы.

Женщина написала заявление в полицию. По факту нападения коллег собирались возбудить дело по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои, не повлекшие серьезных последствий), позже в этом отказали. Тогда потерпевшая написала в прокуратуру, и ведомство обязало правоохранителей возобновить расследование. Ее адвокат считает, что разбирательство затягивают специально, поскольку срок давности по подобным нарушениям составляет 2 года.

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Фото: Piter.TV