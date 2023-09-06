Концерт Димы Билана на фестивале ROOF FEST

Запуск гостей с 18:30, начало в 20:00. Возрастное ограничение: 6+

Дима Билан 20 августа представит свой яркий сольный концерт под открытым небом с видом на Финский залив.

На протяжении более 20 лет Дима Билан завоевывает сердца зрителей своей неповторимой харизмой и захватывающими хитами. В последние годы он также порадовал своих поклонников оригинальными и концептуальными релизами.

Напомним, Дима Билан стал первым российским победителем на конкурсе Евровидение, а также 12 раз побеждал на престижных премиях "MTV Europe Music Awards". Более того, он является обладателем 20 наград "Муз-ТВ" и лидером многочисленных ротаций, чартов и музыкальных премий.

Фото: предоставлено организаторами (архив)