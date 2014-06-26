Комздрав хочет получить 1,8 млн рублей на госпитализацию детей из Мариуполя

Деньги потребуются в том случае, если кого-то из ребят нужно будет госпитализировать. Сейчас 400 мариупольцев отдыхают в петербургском лагере.

Комитет по здравоохранению Петербурга просит городское правительство выделить 1,8 млн рублей на госпитализацию детей из Мариуполя, которые приехали на отдых в детские лагеря. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Глава ведомства Дмитрий Лисовец отмечает в обращении к губернатору Александру Беглову о том, что деньги требуются для неотложной помощи отдыхающим в лагере "Дружных". С 23 июня в нем отдыхают 400 детей. На данный момент у граждан, не имеющих полиса ОМС, нет возможности получить бесплатную медпомощь. Для этого нужна субсидия. По мнению Лисовца, можно задействовать средства из резервного фонда Петербурга.

Напомним, на данный момент Мариуполь взят российскими военными. Петербург взял шефство над городом. По словам Беглова, это не повлияет на темпы развития Северной столицы.

Фото: администрация Петербурга