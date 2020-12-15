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Психолог рассказал, кому уместно дарить деньги на Новый год
Сегодня, 13:03
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nastya960

Психолог рассказал, кому уместно дарить деньги на Новый год

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Психолог не рекомендует дарить деньги тем, с кем вы связаны в профессиональном смысле или по работе.

Психолог Денис Федоряка рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург", кому недопустимо дарить деньги на Новый год.

Психолог не рекомендует дарить деньги тем, с кем вы связаны в профессиональном смысле или по работе. Уместно дарить деньги членам семьи, но только если это не будет формальностью.

„Мне было некогда, поэтому я оставил деньги в конверте на столе, купи себе сам".

Денис Федоряка, психолог

Психолог заявил, что это неправильный подход, но в целом, членам семьи приемлемо дарить денежные подарки.

Традиционное новогоднее представление для детей Петербурга пройдет в онлайн формате.

Фото: pixabay

Теги: деньги, новый год, подарки, психолог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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