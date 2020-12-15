Психолог рассказал, кому уместно дарить деньги на Новый год

Психолог Денис Федоряка рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург", кому недопустимо дарить деньги на Новый год.
Психолог не рекомендует дарить деньги тем, с кем вы связаны в профессиональном смысле или по работе. Уместно дарить деньги членам семьи, но только если это не будет формальностью.
„Мне было некогда, поэтому я оставил деньги в конверте на столе, купи себе сам".
Денис Федоряка, психолог
Психолог заявил, что это неправильный подход, но в целом, членам семьи приемлемо дарить денежные подарки.
Традиционное новогоднее представление для детей Петербурга пройдет в онлайн формате.
Фото: pixabay
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