Психолог рассказал, кому уместно дарить деньги на Новый год

Психолог не рекомендует дарить деньги тем, с кем вы связаны в профессиональном смысле или по работе.

Психолог Денис Федоряка рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург", кому недопустимо дарить деньги на Новый год.

Психолог не рекомендует дарить деньги тем, с кем вы связаны в профессиональном смысле или по работе. Уместно дарить деньги членам семьи, но только если это не будет формальностью.

„Мне было некогда, поэтому я оставил деньги в конверте на столе, купи себе сам". Денис Федоряка, психолог

Психолог заявил, что это неправильный подход, но в целом, членам семьи приемлемо дарить денежные подарки.

Традиционное новогоднее представление для детей Петербурга пройдет в онлайн формате.

Фото: pixabay