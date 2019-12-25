Традиционное новогоднее представление для детей Петербурга пройдет в онлайн формате

Детей ждет культурная программа, но в "дистанционном" формате.

Предновогодние мероприятия для детей в этом году пройдут онлайн. Для ребят покажут телевизионный спектакль, а также вручат праздничные подарки, сообщила пресс-служба губернатора Петербурга.

Ледовое шоу "Снежная королева" с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Еленой Бережной будут показывать по телевидению и Интернету. Школьникам 1-4 классов подарят книжки-раскраски по мотивам представления и наборы цветных карандашей. Их уже начали развозить по школам. Ледовый спектакль можно будет посмотреть и позже. Для этого потребуется сканировать QR-код на последней странице книжки.

Кроме того, на новогодних каникулах можно будет совершать виртуальные экскурсии по дворцам и музеям, смотреть трансляции спектаклей и присоединиться к мастер-классам, которые проводят библиотеки.

Напомним, в период праздников будут действовать ограничительные меры. Работа детских развлекательных центров и игровых комнат будет прекращена, но могут работать детские комнаты до 50 м2 в общепите. Океанариум и аквапарки будут закрыты. С полным списком ограничений вы можете ознакомиться здесь.

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