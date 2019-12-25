Эндокринолог рассказала, кому нельзя пить чай

Несмотря на то, что чай оказывает антиоксидантное и противомикробное действие, а также имеет понижающий холестерин эффект, он небезопасен при употреблении в большом количестве.

Врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала "Известиям", кому нельзя пить чай.

Несмотря на то, что чай оказывает антиоксидантное и противомикробное действие, а также имеет понижающий холестерин эффект, он небезопасен при употреблении в большом количестве. Наиболее распространенные нежелательные явления при употреблении большого количества крепко заваренного чая – это желудочно-кишечные расстройства (тошнота, дискомфорт в желудке, запоры), повреждение печени, негативное воздействие на нервную систему, нарушение сна. Много чая нельзя пить людям с сахарным диабетом, гипертонией, аритмией, с язвенной болезнью желудка, с заболеваниями печени.

С осторожностью нужно относиться к употреблению чая людям, принимающим аспирин и другие препараты, снижающие свертываемость крови.

По словам врача, безопасное количество зеленого чая – три чашки в день, черного 4-5 чашек в день при условии заваривания 1 грамма сухого листа чая на 100 мл напитка.

American Journal of Clinical Nutrition: черный чай помогает справиться с гипертонией.

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