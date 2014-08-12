В Петербурге покупательница получила компенсацию 264 тысячи рублей после падения в магазине

Она получила перелом ноги.

Судебные приставы взыскали в пользу 63-летней петербурженки, сломавшей ногу в гипермаркете, компенсацию морального вреда. Покупательница, поскользнувшаяся на сливах в магазине, получила 264 тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФССП по Петербургу.

Несколько лет назад петербурженка отправилась за продуктами в гипермаркет, однако сделать покупки так и не успела. В отделе фруктов и овощей женщина поскользнулась на раздавленных ягодах, неудачно упала и получила закрытый перелом ноги. Районный суд, в который обратилась пострадавшая, поддержал ее исковые требования и постановил взыскать компенсацию морального вреда.

Судебный пристав уведомил организацию о возбуждении исполнительного производства, предупредив о последствиях неисполнения решения суда и мерах принудительного характера. Ускорить процесс выплаты денежной компенсации помог вынесенный исполнительский сбор. В итоге задолженность перед петербурженкой была погашена в полном объеме.

Ранее в Петербурге суд обязал женщину демонтировать ванну с кухни.

Фото: ФССП по Петербургу