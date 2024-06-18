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Командир с позывным "Минёр" рассказал о работе РЭБ на Южно-Донецком направлении

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Подразделения российской "Восточной" группировки войск из состава Радиоэлектронной борьбы в хоне проведения специальной военной операции эффективно противостоят радиоэлектронным средствам систем управления, связи и разведки армии киевского режима, находящейся  на Южно-Донецком направлении. Соответствующее заявление в интервью журналистам сделал командир подразделения с позывным "Минёр". Военнослужащий уточнил, что кроме компактных приборов, таких как антидроновые ружья, бойцы используют габаритные устройства, специальную технику на базе шасси БТР с установленными генераторами помех.

Радиус обнаружения – до двух километров. После чего принимается решение о включении средств подавления. Ведут они себя по-разному. Некоторые могут улететь обратно к оператору, садятся, падают, взрываются в воздухе.

командир подразделения с позывным "Минёр"

Тихоокеанский флот начал учения с участием около 40 кораблей и судов.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, рэб, сво, южнодонецкое направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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